Nokia 8 Plus: le offerte italiane, disponibile da Mediaworld

Questa mattina, su queste pagine, abbiamo riportato la notizia riguardante l’approdo delin Germania . Come segnalato da alcuni utenti, però, la variante con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, è disponibile anche in Italia.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, sono due i rivenditori che lo hanno inserito nei propri listini. Stiamo parlando di Mediaworld, che lo rende acquistabile anche attraverso il proprio sito web a 699 Euro, e Luegoz, su cui il prezzo è di 713,99 Euro.

Il cellulare, per chi non lo conoscesse, è disponibile solo nella colorazione Polished Blue, ed include uno schermo da 5,3 pollici qHD IPS, processore octa-core da 2,5 Ghz, fotocamera posteriore da 13 megapixel e sistema operativo Android 7.1.1 Nougat, che sarà aggiornato ad Oreo nel corso dei prossimi mesi. La scheda tecnica è completata anche dal lettore per le impronte digitali, chip 4G LTE, WiFi, NFC e GPS.

La variante in questione, però, ancora non figura nel listino di Amazon.