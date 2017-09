Nokia 8 protagonista delle ultime tappe del tour dei Thegiornalisti

: Si chiude con la partecipazione come special guest all'evento di presentazione del nuovo smartphonela collaborazione tra, la casa dei telefoni Nokia, e, il gruppo pop italiano protagonista di un tour estivo di successo.

Nelle ultime tre date del tour Completamente Senza Estate, la band ha avuto la possibilità di utilizzare il Nokia 8 in modalità Dual-Sight, avvalendosi contemporaneamente di entrambe le fotocamere, anteriore e posteriore, per fare foto e video in split-screen, condividendo con fan e amici alcuni momenti salienti delle serate di Forte dei Marmi, Chieti e Treviso. Meno Selfie, più Bothie: è questo lo slogan che contraddistingue il nuovo flagship Nokia 8 e che caratterizzerà la serata del 14 settembre.