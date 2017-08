Nokia 8 ufficiale: Snapdragon 835, 4 GB di RAM e ottiche Zeiss a 599€

ha annunciato ufficialmente il suo smartphone top di gamma, il, dopo gli incessanti rumor delle scorse settimane che lo hanno visto protagonista.

Il terminale offre specifiche sulla carta ottime, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 835, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il display è da 5.3” con risoluzione QHD, una luminosità di 700 nit e vetro Gorilla Glass 5 leggermente curvo ai lati. Interessante la configurazione delle fotocamere, che prevede un doppio sensore da 13 Megapixel al posteriore, uno a colori con stabilizzatore ottico e uno monocromatico, con apertura f/2.0 e ottiche Zeiss, unito a un sensore frontale da 13 Megapixel. Non mancano poi USB Type C, Wi-Fi ac MIMO, Bluetooth 5.0 e una batteria da 3090 mAh. Di seguito l’elenco delle specifiche complete:

CPU: Snapdragon 835

RAM: 4GB LPPDDR4X

Memoria: 64GB più slot MicroSD esterna (fino a 256 GB)

Forma: Monoblocco Splashproof IP54 con tasti capacitivi

Schermo: 5.3” IPS LCD QHD 2560 x 1440, luminosità 700nits, Corning® Gorilla® Glass 5, 2.5D

Fotocamera con ottica ZEISS

Cam Principali: 13MP (Colori+ OIS) + 13MP (Mono), 1.12um, f/2.0, 76.9˚, PDAF, IR rilevatore di distanza, doppio flash

Cam Anteriore: 13MP PDAF, 1.12um, f/2.0, 78.4˚, flash schermo

Connettività e sensori: Type C, USB3.1 Gen 1 (5Gbps), jack cuffie 3.5mm, luce ambiente, sensore di prossimità, accelerometro, giroscopio, bussola digitale, sensore di Hall, sensore impronta digitale, barometro, 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), BT 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, NFC, ANT+

Batteria: Integrata 3090 mAh 3 con Qualcomm Quick Charg 3.0

Dimensioni: 151.5 x 73.7 x 7.9mm (8.4mm con rilievo obiettivo fotocamera)

Peso: 160g

Nokia 8 offre anche l’esclusiva tecnologia di registrazione audio OZO, che sfrutta tre microfoni e un algoritmo proprietario per registrare l’audio surround 3D a 360 gradi, e la tecnologia di Dual-Sight mode, che consente di utilizzare contemporaneamente entrambe le fotocamere, anteriore e posteriore, per catturare immagini particolari. Il software a bordo del dispositivo è Android 7.1.1 in una versione senza app personalizzate da parte del produttore. Il dispositivo arriverà a settembre nei colori Blu Lucido, Rame Lucido, Blu Temperato e Silver a 599€.