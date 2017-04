Nokia 9 in arrivo ad un prezzo di 750 Euro?

Come abbastanza prevedibile,probabilmente nel corso del terzo trimestre dell’anno lancerà sul mercato il, lo smartphone top di gamma per l’anno in corso, che dovrebbe includere una doppia fotocamera Zeiss da 22 megapixel e frontale da 12 megapixel.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, il prezzo per la versione base dovrebbe partire da 700 Dollari negli Stati Uniti e 750 Euro in Europa, in linea con gli altri dispositivi top di gamma come l’iPhone, il Galaxy S8 e l’LG G6.

Oltre alla fotocamera importante, il Nokia 6 dovrebbe includere uno schermo da 5,5 pollici QHD (AMOLDE) ed il chipset Snapdragon 835. Chiaramente, come sempre, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni e la scheda tecnica potrebbe anche essere diversa rispetto a quella ipotizzata.