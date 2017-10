Nokia 9 si mostra in foto, mentre Nokia 2 viene certificato in Russia

Dopo che qualche settimana fa erano trapelati online i primi render del prossimo flagship di, emerge oggi una nuova foto di. Nel frattempo,è stato certificato in

In particolare, l'immagine di Nokia 9 trapelata online nelle ultime ore mostra la parte posteriore del dispositivo in questione. Quanto si vede in questa nuova foto è in linea con quanto già visto con i "vecchi" render emersi qualche settimana fa, a partire dalla dual camera posteriore. A livello di caratteristiche tecniche, Nokia 9 dovrebbe montare un display AMOLED da 5.5 pollici con risoluzione QHD+ e aspect ratio 18:9. Le dimensioni dovrebbero essere di 140.9 x 72.9 x 7.5mm. Il prezzo si dovrebbe attestare sui 750 euro, con un lancio nei primi mesi del 2018.

Discorso diverso per Nokia 2, che dovrebbe arrivare il prossimo mese di novembre in alcuni mercati selezionati. Lo smartphone in questione è stato recentemente certificato in Russia sotto il nome di Nokia 2 Dual SIM TA-1029. Non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti questo dispositivo. Vi invitiamo, dunque, a rimanere sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye.it.