Nokia conferma: i nuovi smartphone in vendita in Europa a giugno

Quando Nokia ha presentato i nuovi smartphone, sotto il marchio, non ha svelato alcun tipo di piano per portare i Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6 in Europa, limitandosi ad affermare che questi sarebbero stati disponibili nel corso del Q2 nel Vecchio Continente.

Oggi, arrivano le prime indicazioni a riguardo. Secondo quanto affermato dalla stessa società finlandese, tutti gli smartphone presentati al Mobile World Congress saranno disponibili nei negozi europei a partire dal prossimo mese di Giugno. Non è ancora stata annunciata alcuna data di lancio ufficiale, ma è comunque interessante notare che il produttore per la prima volta in assoluto ha dato un’indicazione (seppur poco chiara) sull’inizio della commercializzazione dei dispositivi anche in Europa.

Sui prezzi, però, ancora non è disponibile ancora alcuna informazione, tanto meno sulle catene che ne gestiranno la distribuzione.

Il tutto ovviamente in attesa del Nokia 9 che dovrebbe essere presentato a breve.