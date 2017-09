Nokia lancia in Italia il top di gamma Nokia 8, le immagini dall'evento

Dopo l'annuncio ufficiale avvenuto lo scorso 16 agosto e la fase relativa ai preordini, il top di gammaarriva ora ufficialmente in Italia. Noi dieravamo ovviamente presenti all'evento e abbiamo potuto scattare delle foto, che trovate in calce a questo articolo.

Il dispositivo offre delle ottime caratteristiche tecniche, con una CPU Qualcomm Snapdragon 835, 4GB di RAM LPDDR4 e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB tramite microSD). Il display, invece, è un 5.3 pollici con risoluzione Full HD e vetro Gorilla Glass 5 leggermente curvo ai lati. Molto interessante anche il comparto fotografico, in cui trovano posto una dual camera posteriore da 13MP (stabilizzata, con apertura focale f/2.0 e ottiche Zeiss) e una fotocamera anteriore da 13MP. Per quanto riguarda l'autonomia, la batteria è da 3090mAh con Quick Charge 3.0. Non manca, ovviamente, il supporto a tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone (tra cui Bluetooth 5.0 e USB Type-C). Il sistema operativo a bordo del dispositivo è Android 7.1.1 in una versione senza app personalizzate da parte del produttore.

Nokia 8 offre anche l'esclusiva tecnologia di registrazione audio OZO, che sfrutta tre microfoni e un algoritmo proprietario per registrare l'audio surround 3D a 360 gradi, e la tecnologia di Dual-Sight mode, che consente di utilizzare contemporaneamente entrambe le fotocamere, anteriore e posteriore, per catturare immagini particolari.

Nokia 8 è acquistabile in Italia da oggi tramite il sito ufficiale e presso i migliori rivenditori al prezzo di 599 euro. Le colorazioni disponibili sono blu lucido, rame lucido, silver e blu temperato.