Non si fermano le rimodulazioni di Wind: questa volta tocca a Noi Tutti

Continuano, senza freni, le rimodulazioni da parte di, dopo quelle annunciate la scorsa settimana e riguardanti All Inclusive Gold ed All Inclusive . Questa volta tocca ad alcune offerte della gamma Noi Tutti, che saranno rimodulate a partire dal prossimo 16 Luglio.

Per il primo rinnovo successivo alla suddetta data, infatti, coloro che hanno attivato Noi Tutti, Noi Tutti Big e Noi Tutti Più, saranno costretti a pagare 2 Euro in più ogni quattro settimane, mentre (almeno al momento) le altre offerte sembrano essere al riparo.

L'operatore telefonico sta provvedendo ad informare i propri clienti attraverso un SMS. Come sempre, vi ricordiamo che, come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, articolo 70 comma 4, gli utenti potranno recedere gratuitamente attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o effettuare la portabilità entro trenta giorni dalla ricezione dell’informativa da parte della compagnia telefonica.

Anche voi avete ricevuto l'SMS o ancora no?