Novità di 3 per la Casa, arrivano 3Fiber 1000 Mbps e 3ADSL 20 Mbps

Grazie alla collaborazione con Enel Open Fiber, Tre Italia propone per la prima volta in assoluto una serie di offerte onnicomprensive, con dati per connessione su rete mobile e fissa. Due i pacchetti presentati: 3Fiber e 3ADSL.

3Fiber si rinnova ogni 4 settimane e, ad un prezzo di 19,90€ (29,90€ dopo 12 mesi dalla sottoscrizione) offre una connessione casalinga fino a 1000Mbps per le abitazioni raggiunte dalla FTTH (Fiber to the Home) e 100 Mbps per le abitazioni con FTTC (Fiber to the cabinet). Tre include in vendita abbinata il modem, parliamo di 48 rate da 4€.

Per quanto riguarda l'offerta mobile, il piano include 1000 minuti, 200 SMS e 2GB di dati internet.

Rinnovo ogni 4 settimane anche per 3ADSL, offerta dedicata per le abitazioni non raggiunte dalla fibra. Il prezzo è di 17,90€ al mese (27,90€ dopo 12 mesi dalla sottoscrizione) e le differenze rispetto alla precedente offerta coprono solo la velocità di connessione che scende a 20Mpbs. Cambia anche il costo del modem, 2€ per 48 rate, mentre l'offerta mobile è la stessa che troviamo anche nel pacchetto 3Fiber: 1000 minuti, 200 SMS e 2GB di dati internet.

É possibile abbinare uno dei 3 pacchetti All-in, in sconto del 50% rispetto al normale prezzo offerto al pubblico.