Nuova Nissan Leaf, l'elettrica più venduta ora con più potenza e autonomia

É la macchina elettrica più venduta al mondo con le sue 300.000 unità. Forse non ha il lusso e il carisma di una Tesla, ma rimane comunque uno dei prodotti più interessanti sul fronte degli EV. Ora la Nissan Leaf è tornata con un aumento significativo in termini di autonomia e potenza. Leggermente rivisto anche il look.

Con i suoi 40kWh previsti di listino al lancio, la Leaf viaggia fino a 150 miglia (380km per gli standard europei, 400km secondo gli standard giapponesi). Mentre per una carica completa del veicolo ci dovrebbero volere 16 ore, che scendono ad 8 se si usa una colonnina da 6kW. Solo 40 minuti per raggiungere l'80% di carica utilizzando una colonnina fast charger, invece.

Il look più grintoso di questa seconda generazione di Leaf è assolutamente coerente con l'aumento di potenza ricevuto da questa macchina giapponese, ora da ben 110kW rispetto agli 80kW del precedente modello. La velocità massima raggiunge quindi i 144 Km/h.

Nissan ha ben pensato di aggiungere una ciliegina hi-tech a questa torta di per se molto gustosa: parliamo del sistema di guida assistita ProPILOT che mette assieme cruise control, lane keeping, frenate automatiche in caso di pericolo e parcheggio automatico. Non manca nemmeno, ovviamente, un sistema di avvisi in caso di pedoni o altri ostacoli in fase di manovra. Per quanto riguarda il lato infotainment troviamo un display touch da 15'' posizionato proprio al centro della plancia, in maniera simile alle "cugine" della Tesla (per quanto in questo caso sviluppato orizzontalmente).

Il prezzo dovrebbe rimanere fedele a quello della prima generazione, vale a dire 25.000€.