Nuova offerta di PosteMobile: 6gb e 500 crediti a 8 Euro ogni 4 Settimane

Altra, interessante promozione lanciata dall’operatore virtuale PosteMobile . Si tratta di, che può essere attivata fino al 23 Ottobre online da tutti i clienti che acquistano una nuova SIM ricaricabile, senza alcun vincolo di portabilità.

L’offerta, ad 8 Euro ogni quattro settimane, offre 6 gigabyte di navigazione internet (in 4G dove coperta) e 500 Credit, da utilizzare per chiamate, SMS ed Internet, a scelta dell’utente.

La SIM ha un costo di 15 Euro, tutti inclusi nel traffico, e la spedizione avviene gratuitamente con pagamento in contanti alla consegna.

Per la navigazione internet saranno scalati prima i GB inclusi nell’offerta e, una volta esauriti, i credit ancora disponibili. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. I credit non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei credit a disposizione si applicano le tariffe extrasoglia di 18 cent/min per le chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e 50,41 cent/MB per la navigazione Internet.

Per i clienti è previsto il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Termini e condizioni disponibili a questo indirizzo.