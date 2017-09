Nuova Polo 2017: tutte le immagini esclusive di Everyeye.it

Manca solamente un mese al lancio della nuovadi, che arriverà con un design più aggressivo e un leggero svecchiamento sotto il cofano. Noi abbiamo potuto provare lain questione in, trovate la nostra disamina in questo speciale

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, la Polo sarà in commercio ad ottobre in tre varianti, ovvero la più economica Trendline (a partire da 13.600€ per il 1.0 MPI 65cv), seguita dalla Comfortline (15.500€ per il 1.0 MPI 65cv) e infine dalla Highline (18.550€ per il 1.0 TSI 95cv). Sarà disponibile un pacchetto tech base, con un gran numero di accessori e personalizzazioni ad una cifra abbordabile (ad esempio, per la Trendline, acquistando il pacchetto si ottiene un risparmio di circa 700€).

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare la nostra prova su strada. Qui sotto, invece, trovate tutte le foto scattate dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.