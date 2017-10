Nuova teoria sui primi buchi neri nella storia dell'universo

I fisici dell'UCLA hanno pubblicato un'interessante teoria questo settembre su come si sarebbero formati inella storia dell'universo, che ci aiuta a capire anche come si sono formati gli oggetti pesanti come l'oro, il platino e l'uranio.

L'universo inizialmente era composto da protoni, neutroni ed elettroni liberi che in seguito si sarebbero uniti per formare gli elementi più leggeri che conosciamo come idrogeno ed elio. Per altre informazioni sullo sviluppo dell'universo dopo il Big Bang vi rimandiamo a questo articolo che spiega il ruolo che il nuovo James Webb Space Telescope ricoprirà nella scoperta della luce delle prime stelle.

Quel che hanno cercato di spiegare gli scienziati con questa nuova ricerca è come si sono formati i primi buchi neri dopo il Big Bang, nati ancor prima che le prime stelle cominciassero ad illuminare lo spazio. Questi buchi neri primordiali potrebbero essere i responsabili della materia oscura, nonché i semi dei buchi neri supermassicci presenti al centro dell'universo.

La nuova teoria suggerisce che siano propri questi buchi neri ad aver creato gli elementi più pesanti esistenti, ovvero quelli composti da un grande numero di protoni e neutroni nel nucleo, nonché altrettanti elettroni che 'orbitano' attorno a questo. Dopo il Big Bang e la successiva espansione della materia alcuni accumuli di energia avrebbero creato questi primi buchi neri.

Questi buchi neri si sarebbero scontrati in seguito con stelle di neutroni, i resti di una stella dopo l'esplosione supernova, affondando proprio dentro di esse. Dall'interno della stella di neutroni un buco nero la consuma lentamente in circa 10.000 anni, facendola restringere e ruotare più velocemente attorno a sé stessa. Nella rotazione piccoli frammenti di materia ricchi di neutroni si distaccano dalla stella: sarebbero proprio questi i siti nei quali i neutroni si sarebbero fusi per dar vita agli elementi più pesanti che conosciamo nell'universo.