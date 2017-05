Nuove conferme: Apple presenterà il nuovo iPad Pro da 10,5 pollici alla WWDC

I rumor su unda 10,5 pollici sono ormai presenti sul web da tempo, ma soprattutto negli ultimi giorni è stato registrato un incremento. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal noto analista didovrebbe annunciare il nuovoalla WWDC di quest’anno.

Kuo ritiene che nel corso della conferenza di Giugno, che storicamente è dedicata a tutto quanto concerne il comparto software di Apple, Tim Cook e soci sveleranno questa nuova versione del tablet, che andrà ad aggiungersi a quella da 12,9 pollici e la variante a basso costo da 9,7 pollici. Il ritardo della presentazione sarebbe da imputare ai tempi di produzione.

L’iPad in questione sarà simile all’iPad da 9,7 pollici, ma potrebbe avere delle cornici più ristrette, per fare spazio allo schermo più grande.

Kuo inoltre ha ribadito nuovamente che Apple sfrutterà la conferenza di quest’anno per lanciare l’altoparlante basato su Siri. Il dispositivo dovrebbe includere un pannello touch, e sarebbe stato in fase di test negli ultimi mesi.