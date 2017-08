Nuove conferme sulla Apple TV con supporto 4K, presentazione a Settembre?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, nel corso dell’evento autunnalenon darà spazio solo alla nuova generazione di, che ricordiamo sarà composta daglied

Il gigante di Cupertino infatti con ogni probabilità svelerà anche il nuovo modello di Apple TV, che sarà caratterizzata dalla presenza del supporto allo streaming di contenuti in 4K.

Se confermata, si tratterebbe dell’aggiunta più importante per il set-top-box, almeno in termini di hardware. Nel 2015, infatti, l’Apple TV è stata aggiornata con un nuovo telecomando, un App Store dedicato e Siri, ma da allora le novità sono state poche.

Il rapporto sostiene che il dispositivo avrà un processore più veloce in grado di effettuare lo streaming di contenuti in 4K ed HDR, ma come ogni set-top box 4K, gli utenti dovranno collegarlo ad un display che è in grado di supportare questa risoluzione.

Apple starebbe anche testando una nuova versione dell’applicazione TV, la companion app introdotta lo scorso anno e che aggrega contenuti video in streaming da varie fonti, il che rende più facile per gli utenti guardarli in un unico luogo.

Il gigante diretto da Tim Cook sarebbe anche in trattativa con alcuni studi cinematografici e case di produzione per portare nel negozio online contenuti proprio in 4K. Le conferme di rito potrebbero arrivare tra qualche settimana, nel corso dell'evento dedicato.