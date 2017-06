Nuove conferme sulla ricarica wireless di iPhone 8

Col passare delle ore, emergono sempre più conferme sulla possibile introduzione, nell’ iPhone 8 , della ricarica wireless. Il rapporto di oggi proviene direttamente da Wistron, un produttore Indiano cheha aggiunto al roster di fornitori.

L’amministratore, Robert Hwang, ha affermato parlando con i giornalisti che la prossima generazione di iPhone includerà “delle nuove caratteristiche, come la ricarica impermeabile e senza fili”.

Hwang ha anche parlato della maggiore complessità di produzione rispetto alle precedenti generazione. Wistron, infatti, ha collaborato con Apple sulla produzione dell’iPhone SE, ed è probabile che l’impermeabilizzazione sia la stessa che abbiamo visto nell’iPhone 7.

Di particolare interesse però è la parte che riguarda la ricarica senza fili, su cui ancora non avevamo ottenuto molte informazioni a riguardo.

In precedenza, l’analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, aveva già preannunciato questa novità qualche mese fa.