Nuove funzionalità con PLEX e molto altro in arrivo su SHIELD TV

: NVIDIA annuncia oggi importanti novità per, sia per coloro che ne sono già in possesso sia per quanti la acquisteranno nei prossimi mesi.

Nella giornata odierna, infatti, viene reso disponibile un nuovo aggiornamento, Shield Experience Upgrade 5.2., che introduce diverse funzionalità, tra cui diverse novità nate dalla collaborazione con Plex, come la possibilità di vedere i programmi televisivi, la funzionalità di DVR (video registratore digitale) e la capacità di poter registrare sui dischi di rete (NAS).

Plex, in abbinamento a Shield TV, rappresenta una perfetta centralina per la casa digitale: tutti i film, i programmi televisivi, i brani musicali preferiti, le proprie foto e altri contenuti multimediali possono venir archiviati, poi organizzati per essere guardati su grande schermo o su altri display tramite Shield TV.

Shield TV è l'unico dispositivo a essere sia un client Plex sia un media server, consentendogli di rappresentare la sola soluzione a basso consumo con cui guardare programmi televisivi, programmare una registrazione, vedere la registrazione in locale e, tramite Internet, anche su altri dispositivi.

Il servizio premium Plex Pass offre alcune funzionalità esclusive, tra cui Plex Cloud, playback offline, parental control, caricamento automatico delle foto da dispositivi mobili e molto altro. Ma non è finita! Per un periodo di tempo limitato, infatti, chi acquisterà una nuova Shield TV riceverà un abbonamento gratuito per sei mesi a Plex Pass (valore: 29.94 €).