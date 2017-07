Nuove prove sull'esistenza del nono pianeta nel sistema solare

Lo scorso anno gli astronomi hanno annunciato l'esistenza di unnel nostro sistema solare. Questa possibilità è stata messa in discussione e recentemente degli studiosi spagnoli hanno analizzato gli oggetti più esterni a tutto il sistema e rilevato che

Attualmente conosciamo 8 pianeti nel nostro sistema solare, che in ordine di vicinanza dal sole sono Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno (e no, Plutone non è più un pianeta ormai). I ricercatori del Caltech lo scorso hanno ipotizzato che nella fascia di Kuiper, ovvero tutta la zona al di là di Nettuno, ci fosse un pianeta grande 10 volte la terra. Questo per via della strana distribuzione di tutti gli asteroidi rocciosi presenti in quella zona, che sarebbero influenzati da un corpo massivo che viene chiamato Planet Nine.

In seguito questa ipotesi era stata smentita ed ora torna ad essere plausibile grazie ai ricercatori dell'università di Madrid. Infatti nello studio di 28 ETNO (extreme trans-Neptunians objects), che altro non sono che oggetti rocciosi per lo più ghiacciati che vagano nello spazio, se si assume che questi si comportano come le comete che interagiscono con Giove, allora devono per forza di cose interagire con un corpo che ancora non abbiamo rilevato corrispondente al Planet Nine del sistema solare.

La finta scoperta dello scorso anno è stata smentita a causa di errori sistematici che affliggevano le misure. Ora gli scienziati spagnoli hanno sfruttato un metodo diverso e sono convinti del fatto che aggiungendo le osservazioni e le misure di altri ETNO troveranno risultati che confermano la loro ipotesi sulla presenza del Planet Nine.

Questo Planet Nine sembrerebbe essere diverso da come ce lo aspettiamo: si è ipotizzato che sia un corpo deformato delle dimensioni della terra. Probabilmente è un oggetto attorno al quale ruotano asteroidi e pianeti nani ma serviranno ulteriore osservazioni per poterlo affermare con certezza.