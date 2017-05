Nuove vette per i Bitcoin: supera quota 2700$ battendo ogni record

Procede inarrestabile la crescita di valutazione di, la criptovaluta basata su tecnologia Block Chain che la scorsa notte ha toccato la cifra record diper la gioia di appassionati e investitori.

La valuta avrebbe infatti avuto un bump momentaneo di circa 300$ rispetto la sua quota media, raggiungendo la cifra monstre di 2791.70$. Più del doppio del record di Aprile, quando aveva raggiunto quota 1347$. I bitcoin sono cresciuti del 40% in seguito ad una forte domanda da parte del mercato asiatico. La crescita totale è del 180% considerando il periodo che va dall'inizio dell'anno ad oggi.

"É chiaro che siamo nel pieno di una frenesia dei prezzi -ha commentato il contributor di CNBC e gestore di hedge fund Brian Kelly- e prima o poi ci sarà una correzione che potrebbe essere severa, non è chiaro, tuttavia, se questa correzione avverrà a partire dal prezzo attuale di 2700$ o quando la valuta raggiungerà un valore molto più alto".

Difficile quindi dire se è il caso di acquistare in massa bitcoin o se forse è il caso di lasciar perdere per paura che si tratti di nulla di più che una bolla. Il dato certo è che la valuta sta registrando una fortissima crescita, e al momento non sembra volersi fermare. Su Everyeye non mancheremo comunque di aggiornarvi sulle news più importanti dal mondo delle criptovalute. Per consigli ed informazioni vi ricordiamo che il nostro forum ha un nutrito gruppo di appassionati, trovate tutto a questo link.