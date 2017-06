Nvidia e AMD al lavoro su delle schede video per minare i Bitcoin?

hanno entrambe più di qualche problema sul fronte efficienza/costo delle loro schede grafiche quando si parla dile. Per venire in contro alle esigenze degli appassionati di queste valute digitali, le due compagnie hanno entrambi in piano delle schede grafiche progettate esclusivamente per il

NVIDIA dovrebbe lanciare una GeForce GXT 1060 con GPU GP106-100, una edizione custom pensata per il mining. Questa scheda sarebbe, infatti, sprovvista dei connettori per i display e probabilmente non supporterà nessun uso ludico. Inoltre, secondo alcune fonti non specificate da videocardz.com, queste schede avranno solo 90 giorni di garanzia, visto l'uso estremamente usurante per cui sono pensate. La buona notizia, comunque, è che saranno anche più economiche.

AMD, invece, sta pensando ad una scheda basata sull'architettura Polaris, ma non si hanno ancora maggiori dettagli.