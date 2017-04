NVIDIA augura buon primo aprile con GTX G-Assist, l'IA che gioca al posto tuo

ha annunciato GeForce GTX G-Assist, una curiosa tecnologia che sfrutta sofisticate tecniche di intelligenza artificiale per giocare al nostro posto; essa ha la curiosa forma di una chiavetta USB e quando inserita può far sì che vi possiate tranquillamente allontanare senza lasciare il vostro team con un giocatore in meno.

Basato su un SoC particolare, G-Assist vuole risolvere elegantemente il problema dei giocatori AFK (away from keyboard), che lasciano i team con un nuovo in meno quando suona il pizzaiolo, quando chiama un amico o semplicemente quando si sono arrabbiati per una death di troppo. Per attivarla basta inserire il dongle in una porta USB libera del proprio PC, abilitare la relativa funzione tramite ShadowPlay di GeForce Experience ed il gioco è fatto! NVIDIA ha affermato di aver addestrato l'intelligenza artificiale su ben 10.080 titoli per garantire il massimo livello di affidabilità. La data di arrivo non è ancora fissata e il prezzo verrà rivelato poco prima dell'uscita... semmai questo progetto la veda prima o poi, visto che si tratta di un pesce d'aprile!