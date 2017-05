NVIDIA: aumentano le entrate, anche grazie a Switch

Ancheha annunciato di recente i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell’anno in corso, nel corso del quale, anche grazie alla, ha aumentato le entrate. E’ cosa nota, infatti, che l’ultima console di Nintendo sfrutti i processoridella compagnia americano.

Nvidia, nella fattispecie, ha riportato 332 milioni di Dollari di entrate grazie al processore in questione, in aumento del 29% se si raffronta all’ultimo trimestre dello scorso anno. Di questa somma, 192 milioni di Dollari sono rappresentati dall’ibrido.

A livello complessivo, invece, Nvidia ha registrato 1,94 miliardi di Dollari di entrate, in crescita del 48% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma a sua volta inferiore dell’11% se raffrontato al trimestre precedente.

Secondo gli analisti, questa partnership stretta da NVIDIA con Nintendo potrebbe diventare una sorta di gallina dalle uova d’oro per il produttore, che potrebbe sfruttare il successo dell’ultima creatura Nintendo per aumentare le proprie entrate.