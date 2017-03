Oculus aggiorna Gear VR per la trasmissione in diretta su Facebook

La classica televisione è ormai un ricordo del passato, adatto agli ultimi irremovibili sessantenni, i giovani invece guardano YouTube tutto il giorno. La piattaforma di Google è piena di canali, youtuber, gameplay in differita come in diretta, comprese le trasmissioni live dei contenuti a 360 gradi.

YouTube ha però un rivale sempre più agguerrito, vale a dire Facebook, che sta iniziando a monetizzare i video caricati direttamente sul social network. Da oggi gli streamer potranno trasmettere anche i loro gameplay VR in diretta, grazie a un aggiornamento ufficiale di Oculus. Basta un pulsante sulla piattaforma Gear VR per mandare direttamente il segnale a Facebook, grazie a una funzione che non lascia spazio ad equivoci: Livestream to Facebook, accessibile direttamente dall’Universal Menu all’interno del visore. L’aggiornamento è attualmente in fase di rollout negli Stati Uniti, mentre al di fuori degli States bisognerà aspettare ancora un po’ - ma tranquilli, Oculus ha garantito che l’update arriverà anche oltre i confini americani.