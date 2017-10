Oculus Go: il primo dispositivo per la realtà virtuale completamente autonomo

Sul palcoscenico della quarta conferenza annualedi quest'anno, tenutasi ainha presentato un nuovo dispositivo chiamato

L'inventore di Facebook salendo sul palco ha discusso l'obiettivo di ottenere 1 miliardo di persone con un dispositivo per la realtà virtuale. Per avvicinarsi a tale obiettivo Zuckemberg ha presentato un nuovo visore, l'Oculus Go.

A differenza del dispositivo di punta Oculus Rift dell'azienda, l'Oculus Go non ha bisogno di essere collegato a un PC o di avere un telefono all'interno per poter funzionare. Il nuovo visore è invece, completamente autonomo, costerà 199 dollari e sarà disponibile all'inizio dell'anno prossimo.

L'Oculus Go è caratterizzato dalla notevole immediatezza e dalla peculiarità di non dover necessitare di dispositivi esterni, inoltre il prezzo di 199 dollari corrispondente a meno della metà del prezzo del prodotto di punta, Oculus Rift, rende questo prodotto più invitante per tutti coloro che vorrebbero o hanno sempre desiderato provare un esperienza di realtà aumentata.



AGGIORNAMENTO: Nel corso della conferenza sono state rivelate ulteriori informazioni. Il visore contiene un hardware per essere autosufficiente (stand alone), comprende un display LCD WQHD con risoluzione di 2560 X 1440. Include una soluzione audio integrata rappresentata da degli altoparlanti laterali ed è compreso un controller simile a quello visto per per il Gear VR di Samsung. Il telecomando non è l'unica somiglianza, l'Oculus Go sarà compatibile con le app e i giochi del diretto concorrente.