Ogni 10 secondi viene scoperta una nuova minaccia per Android

Ancora grane persotto il profilo sicurezza informatica, G Data lancia l'allarme: ogni 10 secondi viene scoperta una nuova, se continua di questo passo ci saranno in circolazione oltreentro la fine dell'anno.

"Il livello di minaccia per i possessori di tablet e smartphone android rimane estremamente alto, ci aspettiamo oltre 3.5 milioni di nuovi malware entro la fine del 2017", ha comunicato sul suo sito G DATA. Per il centro di ricerca nel settore della sicurezza informatica, il problema principale è che solo una parte minoritaria degli utenti userebbe una versione aggiornata di Android.

"Solo il 4.9% degli possessori di device Android usa la settima versione, che è disponibile da Agosto del 2016. Il 20% usa ancora la versione 4.4, il 32% la versione 5 e il 31.2 la sesta versione. Il problema è che i produttori non adattano il nuovo sistema operativo per i modelli più datati nella maggior parte dei casi".

Pià di qualcuno ha fatto notare che G Data ha sviluppato e vende un anti-virus proprietario, e che dunque tenere alta la paranoia è nel suo interesse. In particolare pare che la maggior parte dei file infetti circoli in store non sicuri di terze parti, e solo una parte minoritaria dei software infetti sarebbero su Google Play. Tuttavia quello che è certo è che i produttori di smartphone devono cambiare radicalmente registro, tagliando fuori i modelli più vecchi dal loro giro di aggiornamenti compromettono la sicurezza di milioni di persone ogni anno.