OnePlus 5 avrà lo Snapdragon 835, la conferma arriva dal CEO

, il famoso produttore di smartphone cinese, ha da poco confermato che il prossimo dispositivo top di gamma della società, l’, includerà il processore Snapdragon 835 di Qualcomm.

La conferma è arrivata direttamente dall’amministratore delegato della compagnia, Peter Lau, il quale attraverso un post pubblicato sul forum ufficiale di OnePlus, ha affermato che “siamo orgogliosi di annunciare che OnePlus 5 includerà il processore Snapdragon 835, che garantirà performance, potenza ed efficienza agli utenti”.

Poco dopo la notizia è stata anche ripresa sull’account ufficiale Twitter di OnePlus. Lau, inoltre, ha anche svelato che OnePlus 5 avrà anche una migliore latenza a livello touch rispetto ai predecessori OnePlus 3 ed OnePlus 3T, il cui difetto era stato segnalato dai possessori.

Sul resto della scheda tecnica, si parla di una fotocamera posteriore a doppia lente, da 16 megapixel, in grado di scattare foto ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità. Lo schermo, invece dovrebbe essere da 5,5 pollici, e non è chiaro se si tratterà di un pannello iPS o OLED.