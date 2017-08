Oneplus 5:in questo video Kevin Abosh vi insegna a scattare foto indimenticabili

ci tiene davvero al fatto che tu sia in grado di scattare scatti mozzafiato con i suoi device, per questo motivo ha deciso di affidare a, il celebre fotografo famoso per i suoi ritratti, il compito di insegnarvelo con questo interessante video.

Kevin Abosch è un fotografo irlandese. È famoso per i suoi ritratti e molti sono anche esposti in musei in giro per il mondo. Johnny Depp, Yoko Ono, Aung San Suu Kyi sono solo alcuni dei suoi soggetti. Nel 2015, la sua foto intitolata “Potato #345”, è stata venduta per 1 milione di Euro, e resta uno dei maggiori record di vendita della storia della fotografia. Kevin è appassionato di consumer technology e ha collaborato e testato i prodotti di OnePlus.

Il video è stato pubblicato anche per celebrare il rilascio in Italia dell'aggiornamento OxygenOS 4.5.7 con il quale è stata aggiunta la stabilizzazione elettronica dell'immagine per i video in 4K.