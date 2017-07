OnePlus 5 è lo smartphone OnePlus di maggior successo

Fino a 12 ore di coda per mettere le mani sull’ultimo flagship. Per il lancio di, più di 10,000 persone hanno atteso in coda in molti popup in molte città del mondo.

OnePlus ha iniziato con la partnership in Finlandia con Elisa, nel maggio 2016. Una ricerca ha dimostrato come i finlandesi sono grandi appassionati di smartphone. Il loro uso del mobile è tra i più alti in Europa e lo standard qualitativo richiesto è anch’esso molto alto. Elisa è market leader in mobile e linea fissa. Più di 4 M in un paese di 5.5 M anime usa Elisa.

OnePlus 3 è stato lo smartphone più venduto per 3 mesi consecutivamente e il successo è continuato con OnePlus 3T e adesso con OnePlus 5 si è ripetuto lo stesso, prendendo la testa delle vendite a discapito di colossi come Apple e Samsung, dopo solo 4 giorni di vendite.

“OnePlus è sempre stata capace di soddisfare le necessità e le aspettative dei nostri clienti. Sapevamo che OnePlus 5 avrebbe immediatamente attecchito nel mercato finlandese, ma non immaginavamo arrivasse alla prima posizione in così poco tempo.” ha detto Jan Virkki, Business Director Clienti Privati di Elisa.

Dopo il successo in Finlandia, OnePlus ha iniziato a lavorare in esclusiva con O2 nel Regno Unito. La partnership era il risultato del focus di O2 per fornire ai proprio utenti prodotti premium, qualcosa che stava bene con il mantra di OnePlus, Never Settle. Così disse Magnus McDonald, Director of Product & Category Management di O2: “Come unico operatore nel Regno Unito, siamo orgogliosi di continuare la nostra relazione con OnePlus e portare ai nostri utenti OnePlus 5 … la domanda di device OnePlus è andata oltre ogni aspettativa e siamo curiosi di vedere il futuro di questa partnership a quali ulteriori successi ci porterà.”

In Marzo, OnePlus ha allargato il proprio parco con un terzo operatore europeo, collaborando con 3 in Danimarca.

"OnePlus 5 è uno smartphone splendido e abbiamo grandi aspettative. Non ricordo un altro device secondo nel nostro ranking di vendita in soli 4 giorni." David Elsass, 3 Danmark Vice President Consumer Division.

OnePlus è lieta di collaborate con 3 e di aiutare a crescere la popolarità del brand nei paesi nordici.