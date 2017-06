OnePlus 5 è stato ufficialmente presentato oggi, ecco data di uscita e prezzo

OnePlus è stato finalmente lanciato oggi, ecco i dettagli completi, prezzo, data di release e dove poterlo acquistare. OnePlus per il lancio del suo nuovo top di gamma ha addirittura aperto degli store per la sola giornata di oggi in alcune metropoli europee. Ecco dove.

OnePlus 5 si conferma, come ampiamente aspettato, uno dei prodotti più interessanti di questa stagione. Ecco le specifiche complete:

Dimensioni e peso : 154 x 74.1 x 7.25 mm/ 153 grammi

: 154 x 74.1 x 7.25 mm/ 153 grammi Materiale case : Alluminio anodizzato

: Alluminio anodizzato Display : 5.5” AMOLED 1080p Full HD (1920 x 1080) 401ppi / Gorilla Glass 5

: 5.5” AMOLED 1080p Full HD (1920 x 1080) 401ppi / Gorilla Glass 5 Sistema operativo : OxygenOS 4.5 basato su Android 7.1.1

: OxygenOS 4.5 basato su Android 7.1.1 CPU : Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core 2.45 GHz 10nm

: Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core 2.45 GHz 10nm GPU : Adreno 540

: Adreno 540 RAM : 6GB/8GB LPDDR4X

: 6GB/8GB LPDDR4X Storage : 64GB/128GB UFS 2.1

: 64GB/128GB UFS 2.1 Fotocamera posteriore : 16 MP AF / Sony IMX 398

: 16 MP AF / Sony IMX 398 Teleobiettivo : 20 MP

: 20 MP Fotocamera anteriore : 16 MP FF / Sony IMX371

: 16 MP FF / Sony IMX371 Batteria: 3,300 mAh (non removibile) con Dash Charge (5V 4A)

Oneplus 5 sarà venduto ad un prezzo di 559€ per la versione Midnight black da 8GB di RAM e 128GB di storage, mentre l'edizione Slate Gray con 6GB di RAM e 64GB di memoria sarà venduta a 499€.

Oneplus 5 sarà disponibile a partire dal 27 giugno nello store online di oneplus.net, oltre che nei pop-up store di Londra, Berlino, Parigi, Amsterdam e Helsinki per tutta la giornata di oggi, e per tutto il 21 a Copenaghen.