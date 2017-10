Open Fiber e Regione Umbria insieme per la banda ultralarga

: E' stata firmata oggi, a Palazzo Spada, la convenzione che darà il via, ad ottobre, al cablaggio di Terni per l'attivazione della banda ultralarga a servizio di 40mila unità immobiliari, tra famiglie e imprese, del Comune di Terni.

Un atto, quello di oggi, che rientra nel protocollo d’intesa tra Open Fiber e Regione Umbria, sottoscritto nel maggio del 2016 attraverso la società inhouse Umbria Digitale, e finalizzato alla realizzazione di una rete in fibra ottica sull’intero territorio regionale.



Il protocollo è stato sottoscritto dal vice presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli, dall'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Corradi, dal direttore network e operations di Open Fiber Stefano Paggi, dal direttore di Asm Stefano Tirinzi e dall’amministratore unico di Umbria Digitale Stefano Bigaroni.



L’obiettivo è quello portare i cittadini e le imprese di Terni a beneficiare di una connessione ultraveloce, fino a 1 Gigabit al secondo, entro diciotto mesi dall’avvio dei lavori, previsto per il prossimo ottobre. Nell’ambito dell’evento di presentazione dell’accordo è stato presentato il programma d'intervento che prevede la posa di circa 23mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo di circa 14 milioni di euro. Vengono stabilite anche le modalità e i tempi di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, così come previsto dal decreto ministeriale del 2013. Pertanto nel corso dei lavori saranno utilizzati, dove possibile, cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per limitare il più possibile l’impatto degli scavi sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità privilegiando modalità innovative sostenibili e a basso impatto ambientale.



"Siamo particolarmente soddisfatti - ha dichiarato l'assessore ai Lavori Pubbici Sandro Corradi - di questo intervento che fa fare un salto in avanti considerevole alla nostra città in termini di innovazione e di servizi alle famiglie e alle imprese. Le azioni messe in campo, ad iniziare da quella di Open Fiber, porteranno al cablaggio di tutto il territorio comunale, sia per quanto riguarda il centro cittadino che le zone residenziali, ma anche i cosidetti centri minori e le aree industriali e commerciali. Lo sviluppo di Terni si costruisce con queste azioni concrete e con questi investimenti cospicui e tangibili".



“Questo accordo è particolarmente importante - ha sottolineato il vice presidente della Regione Fabio Paparelli - perché assicurerà, a breve, la copertura in fibra ottica della città di Terni andando così a confermare il programma promosso dalla Regione rispetto al cablaggio dell’intero territorio regionale a partire dai due capoluoghi di provincia.



L’intervento che si accinge a realizzare Open Fiber nella città di Terni si integra perfettamente con quello del Piano Bul che interesserà prioritariamente le aree industriali umbre, in particolare quelle individuate come aree di crisi industriale complessa e non, e le aree meno remunerative del mercato. Si tratta di un’infrastruttura abilitante capace quindi di raggiungere sia le zone più densamente popolose, sia quelle a fallimento di mercato con un attenzione particolare rivolta alle esigenze delle aree artigianali e industriali del comprensorio ternano. Ciò rappresenta un sicuro valore aggiunto per le famiglie e per lo sviluppo dei servizi digitali e ancor più per le imprese e lo sviluppo dell’intero territorio. Grazie alla collaborazione e all’impegno di Open Fiber, l’Umbria si conferma dunque una regione in prima linea per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini, della pubblica amministrazione e del proprio tessuto produttivo".



"Oggi è impossibile pensare - ha sottolineato Stefano Paggi, direttore Network e Operations di Open Fiber - a uno sviluppo economico che prescinda dalla possibilità di comunicare. Le infrastrutture digitali sono un elemento fondamentale per traghettare il nostro Paese nella società digitale. Questo è l’obiettivo di Open Fiber, che stiamo portando a termine in maniera innovativa cablando l’Italia con fibra ottica che arriva direttamente all’interno delle abitazioni. A Perugia abbiamo messo a segno un record completando la rete in meno di 18 mesi. Ora è la volta di Terni e in seguito cableremo Spoleto, Foligno, Città di Castello e tutti gli altri comuni umbri che ci siamo aggiudicati nell’ambito del secondo bando Infratel”.