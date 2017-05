OpenSignal: Vodafone ha la migliore rete in Italia

è da sempre un punto di riferimento per quanto riguarda la valutazione delle reti mobili, in quanto effettua test attraverso l’app mobile. Dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2017, i ricercatori hanno effettuato dei test monitorando la rete di 84.237 italiani ed i risultati non rappresentano certo una sorpresa per i più esperti.

Secondo quanto emerso, nel nostro paese la rete migliore su mobile è quella di Vodafone, che ha ottenuto il primato in termini di copertura e velocità, mentre per quanto riguarda la latenza lo scettro spetta a TIM, che ha ottenuto il punteggio più basso (e quindi il migliore).

TIM eccelle in termini di qualità del 3G, mentre 3 Italia e Wind, che si sono da poco unite in un’unica creatura, risultano essere senza dubbio alcuno le meno veloci sia in 3G che 4G. Interessante notare anche la scomposizione per quattro città italiane (Milano, Napoli, Roma e Torino), in cui Vodafone e TIM risultano essere le migliori, con TIM che eccelle nel capoluogo piemontese.

Come dicevamo prima, quindi, questo rapporto non coglierà certo di sorpresa gli utenti, che già da tempo avevano premiato l’offerta di Vodafone in Italia.