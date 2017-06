Ora Amazon ti invia a casa i vestiti per provarli prima dell'acquisto

Se siete quel tipo di persona che prima di ordinare un prodotto online si fa mille fisime,vi viene in soccorso con un nuovo servizio per i suoi clienti Prime. Si chiamae permetterà di ricevere i vestiti che volete comprare sul popolare e-store a casa, in modo da provarli per bene prima di confermare l'acquisto.

In poche parole: Prime Wardrobe è un servizio dedicato a chi non si fida ancora troppo dello shopping online e che prima di acquistare dei vestiti vuole assicurarsi di stare perfettamente nei capi di abbigliamento desiderati. Basterà selezionare almeno tre vestiti (inclusi scarpe e accessori) che si è interessati ad acquistare e Amazon ve li manderà direttamente a casa in un box fatto a posta per essere riutilizzato per una eventuale resa. Una volta ricevuto il pacco, si hanno sette giorni per provare il vestito e decidere se tenerlo o meno. Tutto quello che non si vuole tenere lo si può rimettere nel pacco che sarà ritirato a spese di Amazon. Si paga solo quello che si tiene. Non male no?

Inoltre Amazon ti premia pure per aver deciso di aver acquistato più capi per volta, dandoti uno sconto sul prezzo del 10% se acquistate tre o quattro vestiti, mentre se superate i cinque capi di abbigliamento lo sconto sale al 20%.

Per il momento la notizia si rivolge al mercato USA, vi aggiorneremo non appena si avranno informazioni anche per l'Italia.