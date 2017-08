Ora Facebook permette di creare delle gif personalizzate

Nella speranza che la sua userbase cominci ad usare le Stories, Facebook ha migliorato l'interfaccia per scattare foto e registrare clip direttamente dall'app. Ora sono presenti nuove feature, tra cui la possibilità di creare gif personalizzate.

Accedendo alla fotocamera interna di Facebook –è sufficiente fare uno swipe a sinistra se si usa l'app– è possibile trovare una nuova serie di funzioni più o meno interessanti (più meno che più, diciamo). Ora, ad esempio, potete creare delle gif personalizzate in poco tempo, vi basta registrare una clip di due secondi per poterla trasformare in una gif da spammare sulla vostra bacheca, oltre che su Facebook Stories e Messenger.

Se il vostro sogno era quello di avere il vostro gatto che si lecca le zampe in loop, beh ora siete accontentati. Grazie Facebook.

Con l'aggiornamento è anche possibile iniziare dirette facebook dall'interfaccia della fotocamera, in modo estremamente simile a quanto già succede su Instagram. (Occhio a fare casini, vero Guè?).

Per il resto la maggior parte degli altri update riguarda la possibilità di personalizzare le proprio Facebook Stories, ad esempio condividendo i post con lo sfondo colorato per breve tempo, senza doverli caricare per forza sulla propria bacheca.

Come nota The Verge, si tratta di feature che vengono dritte dritte dal repertorio di Instagram. Le gif non sono poi così dissimili dalla feature boomerang, ad esempio. Insomma Facebook si sta scervellando per far funzionare le storie pure sul suo social principale. Cosa che fino ad adesso non gli è riuscita più di tanto.