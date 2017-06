Ora Pornhub pubblicherà video che si sincronizzeranno con sex toys Hi-tech. Già.

Ah la tecnologia... auto volanti, viaggi su Marte e ora perfinoche si connettono con i filmini che state guardando. É la nuova mossa del colosso del porno onlinein partner con alcuni dei principali produttori come flashlight e Kiiro. Ah, che bello il progresso tecnologico.

Il sito introdurrà una vera e propria categoria ad hoc, con video che sono fatti e pensati per sincronizzarsi con una gamma di "giocattoli" smart. A seconda di quello che succede nel filmato il sex toys risponde di conseguenza. Uno dei primi device compatibili è sarà prodotto dalla compagnia "pioniera del settore" Flashlight.

I video porno interattivi non sono esattamente una nuova invenzione, come fa notare The Verge. Già in passato Pornhub aveva reso disponibile una gamma di video in virtual reality pensati per essere visti con i visori VR. Anche in quel caso l'obiettivo era una maggiore immedesimazione dello spettatore. Ora Pornhub fa un ulteriore passo vero un'esperienza ancora più... coinvolgente.