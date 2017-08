Ora potete acquistare i 'nuovi' Google Glass Enterprise Edition

State rimpiangendo il fatto di non aver comprato dei? Non disperate, avete una seconda possibilità. Infatti,, una delle aziende partner del programma, ha iniziato a vendere sul proprio sito i "nuovi"

Il tutto è chiaramente destinato alle società, dato che con l'acquisto di un paio di "occhiali" è possibile accedere anche ai servizi pensati per le aziende di Streye. Sconsigliamo caldamente, dunque, di comprare i suddetti "occhiali" per uso personale, anche se sembra che la vendita sia aperta anche ai privati. Interessante anche notare che si tratti del prezzo più basso mai visto online per l'acquisto di Google Glass.

Le principali differenze con la "vecchia" versione sono la batteria da 780mAh, che dovrebbe permettere un'autonomia superiore ad un giorno lavorativo, una memoria interna da 32GB, una CPU Intel Atom, una maggiore velocità del WiFi, GPS assistito e un altoparlante migliorato. Il prezzo è di 1550 euro per la "versione base" fino ad arrivare a 2500 euro per avere il bundle contenente anche alcuni servizi.