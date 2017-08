Orlando, impegno a passare completamente alle energie rinnovabili entro il 2050

Il consiglio comunale diha approvato all'unanimità una soluzione per il passaggio completo alleentro il. I rappresentanti della città statunitense sono convinti che le fonti di energia in questione porteranno, aiutandoa prosperare.

La decisione arriva in un periodo difficile per gli Stati Uniti, nel quale l'attuale amministrazione Trump ha deciso di ritirarsi dall'accordo sul clima di Parigi. In merito a questo, Bubby Dyer, sindaco di Orlando, ha dichiarato: "Questa amministrazione ha deciso di non onorare il nostro impegno relativo all'accordo sul clima di Parigi, ma molti sindaci di tutto il paese hanno unito le forze per dire: se non lo facciamo a livello nazionale, è inevitabile che venga fatto a livello locale".

Un progetto ambizioso che va ad aggiungere Orlando ad altre 39 città, tra cui San Diego, Atlanta e Chicago, che hanno deciso di passare al 100% alle energie rinnovabili.