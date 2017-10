Pagamenti Elettronici: dal 2018 si potrà pagare anche un caffè

L’Italia fa un nuovo, ennesimo, passo in avanti nel campo dei pagamenti elettronici, che dal 2018 dovranno essere accettati per legge anche per transazioni minori, ad esempio per il caffè. A tutti, infatti, prima o poi sarà capitato di trovarsi di fronte il rifiuto degli esercenti di fronte a somme così piccole.

La Legge di Bilancio 2018, la cui prima bozza è stata varata nella giornata di oggi, ed il cui arrivo al Senato è previsto entro venerdì 20 Ottobre, infatti, include una proposta di legge che, se approvata, potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione. Dal 1 Gennaio, infatti, potrebbe scattare l’obbligo per tutti i commercianti l’obbligo ad avere il POS per permettere ai clienti di pagare con carte di credito e bancomat, anche cifre esigue inferiori ai 5 Euro. In caso di rifiuto, potrebbe scattare una multa fino a 30 Euro.

I possessori di partita IVA sono già sul piede di guerra, ed hanno chiesto a gran voce una riduzione delle commissioni bancarie per ogni pagamento effettuato, per mettere l’Italia sullo stesso piano delle altre nazioni europee.