Panasonic annuncia i nuovi scanner compatti per le aziende

introduce una nuova serie di scanner compatti (KV-S1037) che offrono tutta la versatilità che occorre oggi alle aziende per qualsiasi applicazione.

Concepiti per l’uso in uffici, banche, centri medici e nell'ambito hospitality, i nuovi scanner offrono alle aziende la libertà di gestire le operazioni di scansione digitalmente. Entrambi i modelli della serie (KV-S1037 e KV-S1037X) raggiungono velocità di scansione fino a 30 ppm/60 ipm, a una risoluzione di 300 dpi, a colori. Inoltre, unica nella sua categoria, la serie KV-S1037 supporta la scansione di passaporti ed è in grado di gestire documenti di peso variabile tra 20 e 413 gsm.

Grazie al design compatto questi modelli si adattano perfettamente agli spazi ristretti delle reception d'azienda o delle scrivanie da ufficio, nonché alle aree di assistenza clienti, dove permettono di ottimizzare lo spazio, senza rinunce in fatto di performance.

Infatti la serie KV-S1037 fornisce prestazioni pienamente all’altezza della propria categoria, con un output ad alta velocità e un alimentatore automatico di documenti (ADF) per 50 fogli. Mentre entrambi i modelli sono dotati di connettività USB3.0, il KV-S1037X presenta funzionalità Gigabit Ethernet e Wi-Fi incorporate, che consentono di connetterlo direttamente ad altri dispositivi aziendali, via wireless.

Shinta Munya, Panasonic Marketing Manager for Communication Solutions, commenta: “Grazie alla scansione Single-Touch, questi scanner sono estremamente intuitivi. È sufficiente premere uno dei tre pulsanti preimpostati per eseguire la scansione ed inviare i file definitivi direttamente ai destinatari. La massima comodità è garantita: per acquisire documenti cartacei l’operatore deve semplicemente inserire il foglio nell’ADF e la scansione si avvia in automatico. Non è più quindi necessario alcun contatto manuale per utilizzare lo scanner”.

La distribuzione del nuovo scanner KV-S1037 di Panasonic è prevista entro il mese di ottobre 2017, mentre il modello KV-S1037X sarà disponibile all’inizio del 2018.