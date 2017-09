Panasonic presenterà la sua nuova microcamera Ultra HD 4K all'ESCRS

presenterà la sua nuova microcameraall'annuale Congresso della European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) di Lisbona.

Durante l'evento, che si svolgerà presso la Fiera Internazionale di Lisbona, dal 7 all'11 ottobre 2017, Panasonic offrirà una dimostrazione della microcamera 4K collegata ad un microscopio, per dare ai visitatori la possibilità di visualizzarne la risoluzione 4K UHD (fino a 1600 linee TV).

La tecnologia Panasonic Industrial Medical Vision applicata alle microcamere per riprese mediche e industriali fornisce sistemi leggeri, flessibili e ad alte prestazioni, applicate non solo alla chirurgia della cataratta, refrattiva e oftalmica, ma anche a diversi altri contesti medici, quali la neurochirurgia o la microscopia. La divisione, infatti, è specializzata nella ricerca e sviluppo di soluzioni coerenti ed integrate, che rispondano alle esigenze dei professionisti del settore. Un sistema di registrazione avanzato è una delle soluzioni proposte e presentate al congresso: "Durante l'evento eseguiremo anche una dimostrazione del sistema di registrazione MedXChange 4Klarity (GP-4KR100). Questo sistema si integra perfettamente con la microcamera Ultra HD 4K per fornire una soluzione completa per l'acquisizione e la registrazione di interventi chirurgici complessi e critici, che verranno eseguiti proprio dai partecipanti al congresso", ha spiegato Margarita Zoussevitch, European Marketing Manager di Panasonic Industrial Medical Vision.