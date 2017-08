Panasonic, Samsung e 20th Century Fox insieme per l'HDR10+

annunciano oggi una nuova partnership volta alla creazione di una piattaforma con metadati dinamici per il formato HDR (High Dynamic Range).

Provvisoriamente denominata HDR10+, essa dispone già di certificazione e logo comuni. Le tre aziende costituiranno insieme l'entità che concederà in licenza la piattaforma HDR10+ a partire dal mese di gennaio 2018. La concessione dei metadati verrà assicurata, a titolo gratuito, a distributori di contenuti, produttori di TV UHD, di lettori/registratori Blu-ray, di set-top box ed a rivenditori di sistemi SoC. E’ previsto il solo pagamento di una commissione amministrativa.

L'HDR10+ è una tecnologia all'avanguardia, sviluppata a partire dal formato HDR, che offre la miglior esperienza visiva conseguibile con i display di ultima generazione. L'HDR10+ consente una qualità dell'immagine senza precedenti: luminosità, colori e contrasto sono ottimizzati automaticamente per ciascuna scena. In precedenza, la mappatura dei toni di tipo statico consentiva un'ottimizzazione predefinita per tutta la durata di un contenuto. Grazie alla mappatura dinamica dell'HDR10+, ogni scena viene ottimizzata singolarmente, così le immagini risultano vivide e i colori esaltati, garantendo una qualità dell'immagine senza paragoni. Questa nuova esperienza visiva evoluta consente ai consumatori di visualizzare le immagini esattamente come nelle intenzioni dei registi e produttori.

Per i partner che desiderano adottare la piattaforma per i loro prodotti conformi al formato HDR10+ ci sono diversi vantaggi: l'HDR10+ offre flessibilità e consente ai partner (ad esempio, i creatori e i distributori di contenuti, i produttori di TV e di altri dispositivi) di elevare l'esperienza visiva del pubblico. La piattaforma HDR10+ è stata inoltre progettata per consentire innovazioni e sviluppi futuri, auspicando di poter offrire una tecnologia ancor più potente negli anni a venire.

20th Century Fox, Panasonic e Samsung comunicheranno ulteriori dettagli sulle licenze e offriranno una dimostrazione della tecnologia HDR10+ al CES del 2018.