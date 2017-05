Panasonic è stato scelto come partner tecnico del Festival di Cannes

ha annunciato di essere stato scelto come Partner Tecnico per la 70esima edizione del Festival di Cannes, che si svolge dal 17 al 28 Maggio nella città francese.

Il produttore ha approfittato di questa partnership per presentare al mondo il nuovo TV EZ1000 OLED 4K Pro HDR, il suo know-how e la collaborazione con la community cinematografica, forgiato attraverso il Panasonic Hollywood Lab, sarà evidenziato durante tutta la manifestazione.

La società mostrerà ai professionisti di Hollywood gli standard d’immagine più elevati, anche grazie allo Studio Colour HCX2 4K processor, che è stato migliorato per gestire la straordinaria gamma di tecnologie OLED di un miliardo di colori. In questo modo, la riproduzione dei colori sarà più precisa, in particolare in presenza di ombre scure e luci estremamente luminosi.

Eric Novel, amministratore delegato di Panasonic France si è detto “onorato di essere stato scelto come partner del Festival di Cannes. Abbiamo l’ambizione di creare scenari migliori per la riproduzione di film e spingiamo ogni volta i nostri confini della tecnologia oltre per creare immagini accurate, proprio come sono pensate dai registi”.