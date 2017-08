Papa Francesco tocca quota 37 milioni di followers su Twitter

sin dai primi giorni del suo pontificato ha attirato le attenzioni e simpatie di credenti e non, ma a conferma della sua popolarità arrivano anche i dati provenienti da Twitter, uno strumento utilizzato dal Vaticano per permettere ai Pontefici di comunicare con i fedeli di tutto il mondo.

L’account ufficiale Twitter di Papa Francesco, infatti, ha raggiunto il traguardo di 37 milioni di followers sulla piattaforma di microblogging. La crescita è stata esponenziale, basti pensare che solo il 2 Agosto i nove account Twitter del Papa avevano toccato quota 36 milioni di followers, un milione in più rispetto ai 35 milioni del 14 Luglio.

L’account più seguito è quello in lingua spagnola, seguito da quello inglese ed italiano. I dati sono stati rivelati dal sito web d’informazione vaticana “Il Sismografo”, che questa mattina ha pubblicato lo studio. Non sorprende certamente il fatto che il profilo più seguito sia quello in lingua spagnola, mentre è senza dubbio oggetto riflessione il terzo posto di quello italiano.