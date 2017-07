Parrot annuncia i nuovi minidroni Swing e Mambo dedicati all'estate

: Ormai l’estate è entrata nel vivo: caldo, sole e relax sono gli ingredienti necessari per fare il pieno di energie e godersi al meglio il meritato riposo.

E quindi, dopo una passeggiata in montagna o un bagno al mare, perché non giocare a fare i piloti facendo volare la propria fantasia a bordo dei minidroni Parrot? Ma, se con Parrot Swing e Parrot Mambo tutto questo è possibile, mentre ci si diverte chi pensa alle piante rimaste a casa, tartassate e messe a dura prova dal caldo torrido della città? Senza scomodare il vicino, l’amico di famiglia o il portinaio, quest’anno alle vostre piante ci pensa Parrot Pot: l’aiutante giardiniere che non va mai in vacanza!

Parrot SWING: il primo Minidrone volante con decollo verticale, che passa dalla modalitàquadricottero a quella aeroplano in un baleno.

La forma a X di Parrot Swing permette di volare sia in verticale che in orizzontale. Swing decolla in modalità quadricottero, verticalmente, con le quattro eliche rivolte verso il cielo, si stabilizza in aria e si muove seguendo le indicazioni fornite dal pilota.

Con le eliche puntate verso l’orizzonte, vola a tutta velocità, con un’accelerazione fino a 30km/h! Per l’atterraggio, Swing passa di nuovo in modalità quadricottero e atterra dolcemente.

Parrot Swing deve la propria notevole stabilità ai sensori di alta precisione di cui è dotato: un accelerometro e un giroscopio a 3 assi, il potente pilota automatico che mantiene Swing ad un’altitudine costante anche quando è in modalità aeroplano, una fotocamera che, in modalità quadricottero, confronta ogni 16 millisecondi un’immagine del suolo con la precedente per determinare la velocità del Minidrone e un sensore a ultrasuoni che analizza la quota di volo fino a 4 metri. Inoltre, un sensore di pressione controlla il Minidrone in altitudine.

Prezzo consigliato: 139,90€

Flying Summer Deal: 119,90€

Parrot MAMBO: Compatto, ultra leggero (63gr), Parrot Mambo è il drone ludico per eccellenza!

Parrot Mambo è un potente Minidrone che raggiunge la velocità di 30 Km/h e intraprende fluide acrobazie aeree.

Per divertirsi da soli o con gli amici, per testare le proprie abilità, sfidare i compagni di gioco… Parrot Mambo propone un universo high-tech molto divertente in cui l’immaginazione e le abilità detengono il posto d’onore!

Cannon : Identificare un bersaglio, mirare a un oggetto in movimento, e sparare! Mettete alla prova la vostra agilità con il lancia-proiettili di Mambo!

Grabber: per trasportare un biglietto, afferrare una zolletta di zucchero e depositarla in una tazza, per nascondere le crocchette del cane…

Parrot Mambo possiede sensori ad alta precisione che garantiscono una notevole stabilità di volo: un accelerometro e un giroscopio a 3 assi, una fotocamera verticale che confronta, ogni 16 millisecondi, un’immagine del suolo con la precedente per determinare la velocità del Minidrone e un sensore a ultrasuoni che analizza la quota di volo fino a 4 metri. Inoltre, un sensore di pressione controlla il Minidrone in altitudine.

Prezzo consigliato: 119,90€

Flying Summer Deal: 99,90€

Questa nuova generazione di robot miniaturizzati è dotata di:

gamepad dedicato, Parrot Flypad, per sensazioni di pilotaggio più intense grazie a un collegamento stabilizzato a lunga distanza.

applicazione dedicata, FreeFlight Mini, che beneficia di numerose migliorie tra cui l’accesso offline alle impostazioni dei Minidrones.

Parrot Pot: il vaso wireless intelligente che annaffia automaticamente le piante quando necessario, regola il consumo di acqua quando si è fuori casa e al contempo dà consigli riguardo allo stato di salute della pianta.

In base alle proprie esigenze, è possibile decidere tra differenti modalità d’annaffiatura:

‘ Perfect Drop ’: Pot gestisce autonomamente l’annaffiamento e il consumo d’acqua della pianta, adeguandosi automaticamente alle sue necessità.

' Plant Sitter ': Il vaso regola il consumo della propria riserva d'acqua in modo da poter assicurare l'innaffiatura fino a un mese senza intervento umano.

' Manuale ': L'innaffiamento parte con un semplice click sull'app.

'Esperto': Si definisce la frequenza di annaffiatura e il livello di umidità della pianta.

Parrot Pot è un prodotto altamente tecnologico che permette alla pianta di comunicare con l’utente e a quest’ultimo di comprenderne meglio le necessità. Pot si controlla tramite l’applicazione Flower Power e permette di gestire fino a 256 Pot contemporaneamente.

Inoltre, attraverso l’app dedicata, è possibile consultare in tempo reale i dati raccolti per ciascuna pianta gestita cliccando sull'icona corrispondente a ogni parametro, che apparirà di colore verde (va tutto bene), arancione (da monitorare) o rosso (è necessaria un'azione immediata).

Prezzo consigliato: 149,90

Flying Summer Deal: 79,90€