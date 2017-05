Parrot arricchisce la propria offerta di Droni per piccole e media imprese

: Dal 2012si sta espandendo nel settore dei droni civili grazie a partecipazioni e acquisizioni in aziende selezionate come AIRINOV, MicaSense, Pix4D, senseFly e alla creazione della propria piattaforma di servizi specializzati per droni,

Il gruppo offre una gamma di soluzioni avanzate per: raccolta di dati ad alto valore e modelli in grado di rispondere alle esigenze dei professionisti nel settore dell’agricoltura di precisione come agricoltori e agronomi; mappature e ispezioni per i settori real estate, architettura e edilizia e GIS (sistema informativo computerizzato territoriale) per professionisti operanti nei servizi pubblici, umanitari, ambientali e minerari. Parrot ha individuato attività commerciali in cui i propri droni - proposti in una soluzione completa – possano assicurare efficienza e risparmio di tempo, performare al meglio e generare maggiori ricavi/business.

Parrot, che copre l'intero “ecosistema drone” (dai droni ai sensori, passando per software di pilotaggio e di elaborazione dati, consigli e servizi) ha deciso di espandere la propria offerta commerciale con la creazione della gamma Parrot Professional dedicata alle piccole e medie imprese. Le soluzioni professionali di Parrot sono strumenti "end-to-end", affidabili e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Realizzati partendo dai droni consumer di Parrot, che hanno già dimostrato la propria manovrabilità, robustezza e facilità di pilotaggio, le nuove soluzioni incorporano sensori di precisione e software a servizio di piccole e medie imprese e professionisti indipendenti e garantiscono un’immediata possibilità di utilizzo in autonomia, per poter subito iniziare a beneficiare di funzionalità avanzate sviluppate per le grandi aziende.

L'agricoltura è uno dei primi settori in cui i droni mostrano il proprio grande potenziale. I droni consentono di gestire al meglio la produzione e le rese. Droni, sensori e software di analisi permettono di sorvolare e mappare una vasta area agricola in poco tempo, per raccogliere dati rilevanti con la precisione della micro-particella. Con Parrot Disco-Pro AG, Parrot offre ad agricoltori e piccole cooperative agricole una soluzione "end-to-end" per ottenere facilmente e rapidamente informazioni affidabili sullo stato delle colture, come grano, orzo, colza, mais… Nel settore edile e del real estate, i droni consentono di rilevare, monitorare e raggiungere aree di difficile accesso acquisendo immagini, registrando video e generando modelli 3D. Parrot ha sviluppato due soluzioni "end-to-end": Parrot Bebop-Pro Thermal, una soluzione per la termografia che consente a società d’ispezione e rilevamento termico, costruttori di tetti, idraulici, lavoratori edili e pompieri di ottenere informazioni termiche e radiometriche, live e/o con immagini.

La seconda soluzione, Parrot Bebop-Pro 3D Modeling, è rivolta in particolare ad agenti immobiliari, architetti, artigiani e broker di assicurazioni immobiliari e consente loro di creare facilmente video promozionali o modelli interattivi 3D, costruire parti di un edificio, supervisionare un cantiere e stampare modelli 3D. Questa prima gamma di soluzioni entry-level end-to-end di droni professionali mette in evidenza l'impegno di Parrot nel settore dei droni civili. Con un'ampia gamma di prodotti che comprendono sia l’ecosistema di droni consumer e commerciali (droni, sensori, software, servizi) sia sistemi”prosumer”, Parrot riafferma la propria ambizione a espandersi e posizionarsi come player leader nel mercato dei droni civili.