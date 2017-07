Parrot estende la propria offerta education in tutto il mondo

è l'inziativa creata da Parrot per supportare il mondo accademico e le istituzioni no-profit nell’adozione di droni da utilizzare nelle classi, nei laboratori e nei campi. Lanciato l’anno scorso negli USA, il programma conta oggi negli USA più di 400 scuole e 50 università che utilizzano prodottinelle proprie attività.

Da oggi, l’obiettivo è quello di rendere i contenuti Parrot Education disponibili in tutto il mondo. Parrot Education ha sviluppato importanti collaborazioni con aziende prestigiose in modo che gli educatori possano insegnare competenze S.T.E.M (acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics) come geometria, scienze, arte, fisica e coding e i bambini/studenti possano in seguito continuare a imparare la programmazione (scrittura di codice) a casa.

Apple

Parrot è presente in Swift Playgrounds, l’applicazione gratuita per iPad. Con il nuovo playground, disponibile in 6 lingue, bambini (e adulti) possono programmare e controllare i droni Parrot usando il vero codice Swift.

Tynker

Tynker ha rafforzato la propria partnership con Parrot grazie alla disponibilità, su tablet, dell’app in 6 lingue accessibile a tutti, in modo che l’apprendimento possa continuare a casa, dopo la scuola.

Workbench

Workbench ha costruito una rivoluzionaria piattaforma che mette in connessione gli educatori di tutto il mondo, affinché possano condividere le proprie attività con la community. “Parrot Flight School” rende oggi possibile programmare e controllare il proprio drone direttamente da un web browser.

Mathworks

MathWorks con Embedded Coder per Parrot AR.Drone 2.0 ha fornito il supporto hardware per i droni Parrot attraverso le piattaforme MATLAB e Simulink. MathWorks sta supportando anche il docente del MIT Sertac Karaman e altri ricercatori nell’utilizzo di Parrot Minidrones durante i corsi di controllo automatico destinati a studenti universitari e laureati.



Iniziative Parrot Education

Le iniziative sviluppate da Parrot a supporto dell’education includono bundle multi-drone per l’insegnamento, agevolazioni sulla formazione, applicazioni software e offerte formative per partner.

Education pack

Le scuole e gli istituti accademici possono acquistare gli education pack Parrot online in USA, Canada e Europa. Parrot sta inoltre cercando ulteriori rivenditori education-oriented per espandere la propria offerta in tutto il mondo.

Sconti education

Ogni privato, purché abbia un progetto collegato all’educazione o allo sviluppo, può beneficiare di un prezzo speciale, dopo aver presentato i dettagli del proprio progetto online.

Partner program

Le scuole e le università possono diventare partner Parrot Education e offrire ai propri studenti prezzi riservati su tutta la gamma dei prodotti Parrot. Un primo partner importante è Embry-Riddle Aeronautical University, università certificata e specializzata in aviazione e tecnologia aerospaziale.



Parrot, il partner ideale per l’educazione

Scuole o Università che prevedono un piano di studi che include l’utilizzo della robotica o dei droni solitamente non hanno a disposizione un hardware adeguato alle esigenze, e i ricercatori sono alla costante ricerca di nuovi metodi di lavoro. Dalle scuole primarie alle università, i droni offrono una prospettiva totalmente nuova, con innumerevoli possibili applicazioni: l’offerta di droni Parrot è garanzia di sicurezza, affidabilità, robustezza, riparabilità, convenienza e programmabilità, il tutto accompagnato da sensori e software di ultima generazione.

Educazione primaria e secondaria: Il curriculum Parrot Education’s Minidrones-coding è attualmente in vigore in oltre 400 scuole in Nord America. Parrot ha progettato corsi completi per insegnare il coding usando linguaggi di programmazione semplici (a blocchi) o avanzati come Swift.