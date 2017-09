Parrot presenta Parrot Mambo FPV, il nuovo minidrone ludico

: Compatto, ultra leggero, agile e facile da pilotare,è il minidrone ludico per eccellenza - che da oggi offre anche un’esperienza unica: voli e gare in

Grazie alla telecamera HD FPV, al nuovo visore FPV Parrot Cockpitglasses 2 e al controller ParrotFlypad, Parrot Mambo FPV apre le porte a un'esperienza di corsa con i droni totalmente immersiva.

Ideale per volare indoor tra le mura domestiche o dell’ufficio ma anche all'aperto in giardino, con ParrotMambo FPV ogni ambiente diventa un grande parco giochi e gli oggetti di uso quotidiano - come mobili e porte - si trasformano negli ostacoli di un percorso di gara.

Parrot Mambo FPV è, inoltre, dotato di una serie di modalità di pilotaggio totalmente nuove pensate per allenarsi in vista di una gara, mentre la nuova Power battery offre un’autonomia di volo fino a 10 minuti.

Parrot Mambo FPV propone una nuova esperienza di volo, spostando la prospettiva all’interno della cabina di pilotaggio e trasformando chiunque in un pilota di droni!

Parrot Mambo FPV sarà disponibile da fine settembre 2017 presso i principali negozi di elettronica di consumo, siti di e-commerce e sul sito parrot.com.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 179,90 Euro.