Parrot presenta il quadricottero Parrot Bebop 2 Power

Parrot presenta il nuovo Parrot Bebop 2 Power, la nuova versione full optional del celebre quadricottero. Leggero (525g), robusto, compatto e facile da pilotare, Parrot Bebop 2 Power integra un’ampia gamma di tecnologie e funzionalità che lo rendono perfetto sia per piloti sia per operatori video.

Tra le principali novità citiamo:

il nuovo Parrot Bebop 2 Power è stato riprogettato con una finitura nera opaca e un rivestimento lucido, per un look più elegante Nuova autonomia di volo : 30 minuti di volo, che possono anche diventare 60 grazie alle due batterie ad alta capacità incluse nella confezione

: per scattare foto o registrare video come un professionista Nuove modalità di pilotaggio: Sport o video

: possibilità di far decollare il drone da terra o lanciandolo delicatamente dal palmo della mano. Nuovo comfort per voli immersivi : il visore Parrot Cockpitglasses 2 FPV è compatto, pieghevole e leggero, appositamente progettato per un’esperienza immersiva come all’interno di una cabina di pilotaggio

: il visore Parrot Cockpitglasses 2 FPV è compatto, pieghevole e leggero, appositamente progettato per un’esperienza immersiva come all’interno di una cabina di pilotaggio Il controller WiFi Parrot Skycontroller 2 garantisce un comando assoluto del volo, per un'esperienza di pilotaggio precisa e permette di estendere la portata fino a 2km2 .

Il nuovo Parrot Bebop 2 Power porterà l’utente oltre i confini offrendo un'impressionante esperienza di pilotaggio.

Parrot Bebop 2 Power è dotato di una lente grandangolare su misura e di una tecnologia anti-distorsione all'avanguardia, che fornisce riprese aeree luminose e nitide.

La tecnologia brevettata di stabilizzazione digitale a 3 assi garantisce immagini ineguagliabili, riducendo le vibrazioni e gli effetti di aliasing (distorsioni da campionamento lento). Il suo sensore CMOS 1 / 2,3’’14MPXconsente di filmare in Full HD 30fps e di ottenere immagini in formato JPEG e Adobe DNG Raw per il ritocco in post-produzione.

La nuova applicazione FreeFlight Pro presenta un'interfaccia nuova e più ergonomica e un widget per foto e video.

Parrot ha rilavorato sull’ergonomia di pilotaggio di Parrot Bebop 2 Power per offrire a chiunque grandi emozioni includendo nuove funzionalità e modalità di pilotaggio smart.

Parrot Bebop 2 Power garantisce una nuova esperienza di volo a partire dal decollo! I sensori identificano se il drone si trova a terra o tra le mani del pilota. Se Parrot Bebop 2 Power si trova nelle vostre mani cliccando sul pulsante take off dell’app o su Parrot Skycontroller 2 le eliche inizieranno a girare lentamente. Lanciando delicatamente Parrot Bebop 2 Power davanti a sé, il pilota vedrà le eliche del drone girare fino a portarlo in posizione stabile. Ora non resta che pilotarlo.

Modalità di pilotaggio che soddisfano ogni utilizzo: Parrot Bebop 2 Power prevede due pre-set di pilotaggio:

modalità "Sport" esprime tutto il potere della macchina! È l'ideale per vivere una corsa di droni in FPV, raggiungendo i 65 km/h di velocità e come un vero pilota da gara si cimenterà in curve spericolate rimanendo perfettamente stabile.

esprime tutto il potere della macchina! È l'ideale per vivere una corsa di droni in FPV, raggiungendo i 65 km/h di velocità e come un vero pilota da gara si cimenterà in curve spericolate rimanendo perfettamente stabile. modalità “Video” è il setting perfetto per riprese aeree. Le velocità di movimento e di rotazione sono controllate e monitorate.

Ogni modalità può essere personalizzata in base al proprio stile di pilotaggio.

Touch & Fly è una funzione di navigazione che consente di selezionare un’area sulla mappa da far perlustrare automaticamente al drone.

Mantenendo il dito sulla mappa verrà aggiunta quell’area tra i punti di interesse.

Il nuovo visore Parrot Cockpitglasses 2 è leggero, compatto, pieghevole e confortevole, grazie alla sua distanza interpupillare regolabile.

Compatibile con la maggior parte degli smartphone (fino a 6” di grandezza), il visore Parrot Cockpitglasses 2mette il pilota nel cuore dell’azione con un ampio campo visivo di 96°.

Il paesaggio scorrerà davanti ai vostri occhi mentre si gestiscono le riprese, godendo di un'immagine precisa e senza interruzioni.

Come con un heads-up display, le informazioni di volo vengono poi visualizzate davanti agli occhi, all’interno del visore (ad esempio altitudine, velocità, distanza e livello della batteria).

Attraverso un pratico pulsante, sarà poi possibile passare alla visuale frontale disattivando quindi la modalitàFPV senza rimuovere gli occhiali.

Parrot ha integrato a Bebop 2 Power una serie di sistemi che migliorano l'affidabilità del quadricottero e la sicurezza del volo:

Una luce blu lampeggiante , sul retro del drone, permette di riconoscerlo anche da lontano.

, sul retro del drone, permette di riconoscerlo anche da lontano. L’app di pilotaggio FreeFlight Pro , consente di gestire ogni parametro di volo (velocità, altitudine ecc.) e di impostare una geo-fence per limitare la zona di pilotaggio che il drone non potrà superare.

, consente di gestire ogni parametro di volo (velocità, altitudine ecc.) e di impostare una geo-fence per limitare la zona di pilotaggio che il drone non potrà superare. Mediante l’app o attraverso il Parrot Skycontroller 2 è sufficiente cliccare sul pulsante 'Return Home' e Bebop 2 Power tornerà automaticamente al punto di decollo.

è sufficiente cliccare sul pulsante e tornerà automaticamente al punto di decollo. Se necessario, la funzione FindMyDrone indicherà l'ultima posizione GPS del drone e vi aiuterà a recuperarlo.

Parrot Bebop 2 Power sarà disponibile da fine Settembre 2017 presso i principali negozi di elettronica di consumo e su parrot.com a 699,90 Euro.