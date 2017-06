Parrot sarà presente al Viva Technology 2017, le gare disponibili in streaming

, azienda leader nella produzione di droni, ha allestito in occasione di Viva Technology 2017 uno spazio di volo dove sarà possibile vivere un'esperienza di pilotaggio remoto straordinaria con i droni Parrot Bebop 2 FPV.

Dal 15 al 17 giugno, presso lo stand PMU, 4 piloti professionisti si sfideranno pilotando in remoto i droni Parrot Bebop 2 FPV che voleranno all’interno dell’ippodromo Longchamp di Parigi, a 5 km dallo stand.

La telecamera da 14MP di ciascun Parrot Bebop 2 FPV permetterà ai piloti di visualizzare in diretta ciò che riprende il drone, consentendo loro di eseguire le manovre con precisione. Inoltre, tutte le gare saranno riprese da un drone e da telecamere sul posto e le immagini catturate saranno visibili anche al pubblico attraverso maxischermi.

Le gare potranno essere seguite anche attraverso il player presente in calce.