Passi troppo tempo sui social network? Diventa più produttivo con RescueTime!

Passi troppo tempo su Facebook, Twitter e Instagram? Ora puoi diventare più produttivo utilizzando l'utile applicazione, disponibile sia per desktop che per mobile (per ora solamente Android,, anche se una versione per dispositiviarriverà presto). Essa, infatti, indicherà il livello didelle tue sessioni.

Facendo degli esempi pratici, se installi l'app in questione in una qualsiasi delle versioni disponibili (app desktop, app mobile ed estensione per Chrome e Firefox), essa rimarrà in background consumando pochissime risorse e registrando tutte le tue attività. Ci penserà poi il database interno di RescueTime a catalogare una determinata azione come produttiva o meno. Oltre a questo, è possibile scegliere, durante la prima registrazione, le attività che si ritengono più o meno utili, in modo che l'app sia in grado di dare un "peso personalizzato" alle varie azioni. Oltre a questo, se per qualche motivo un determinato sito o app non è presente nel database di RescueTime, è possibile catalogare il tutto manualmente.

Le statistiche possono essere visualizzate in ogni momento e si consiglia di eseguire il login alla mattina, lasciare il programma in background e controllare i dati solamente alla sera, in modo da capire quanto si è stati produttivi nella giornata corrente e capire dove si deve migliorare. Interessante anche la sezione "Your Goals" dove si possono gestire degli obiettivi da portare a termine (passare meno di due ore al giorno sui social network, ad esempio). Insomma, RescueTime non fa miracoli, ma perlomeno aiuta a capire se si sta perdendo troppo tempo sui social. Il sito offre anche alcuni piani a pagamento con funzionalità avanzate, ma per l'utente medio solitamente il piano gratuito basta e avanza.