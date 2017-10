Passo indietro di Apple con iTunes 12.6.3: torna l'App Store

Apple nella giornata di ieri ha silenziosamente rilasciato iTunes 12.6.3, nuova versione del proprio software per la gestione dei dispositivi che reintroduce la possibilità di scaricare applicazione e suonerie direttamente da PC.

Il gigante di Cupertino spiega questa decisione affermando che “alcuni partner commerciali potrebbero ancora aver bisogno di utilizzare iTunes desktop per installare le applicazioni”, una funzione che aveva rimosso nella precedente major release.

“Se hai già installato una versione più recente di iTunes, è possibile scaricare questa build sul vostro Mac e Pc a 32 o 64-bit, attraverso il programma d’installazione. Al termine della procedura, sarà possibile continuare ad installare applicazioni tramite iTunes. Non verrà più chiesta l’installazione di nuove versione di iTunes dopo il download di questa” si legge nel changelog.

Si tratta ovviamente di una modifica indirizzata a tutti coloro che hanno chiesto a gran voce la funzionalità rimossa in iTunes 12.7, ma attenzione: al termine dell’installazione sarà necessario ripristinare tutta la libreria.

Apple ha rilasciato iTunes 12.7 nel mese di Settembre, ed ha affermato più volte che la nuova versione è stata progettata per concentrarsi esclusivamente su musica, film, programmi tv, podcast ed audiolibri, e che gli App Store saranno accessibili solo da mobile.

Questa “business edition" di iTunes è compatibile con iOS 11, iPhone 8, iPhone 8 Plus ed iPhone X, ma non è chiaro per quanto tempo sarà disponibile.